Общее между поэзией и музыкой, различия
Литература
Общее между поэзией и музыкой, различия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее: и то и другое проявления искусства; различия: музыка это мелодии и ритм а поэзия это смысл и рифмв
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