1 )К раствору массой 120 грамм с массовой долей 15 % добавили ортофосфатну кислоту массой 40 грамм .Вычислите массовую долю ортофосфатной кислоты в добытом растворе помогите очень нужно!

Химия

1 )К раствору массой 120 грамм с массовой долей 15 % добавили ортофосфатну кислоту массой 40 грамм .Вычислите массовую долю ортофосфатной кислоты в добытом растворе помогите очень нужно!

Автор: Гость