1 )К раствору массой 120 грамм с массовой долей 15 % добавили ортофосфатну кислоту массой 40 грамм .Вычислите массовую долю ортофосфатной кислоты в добытом растворе помогите очень нужно!

Химия
1 )К раствору массой 120 грамм с массовой долей 15 % добавили ортофосфатну кислоту массой 40 грамм .Вычислите массовую долю ортофосфатной кислоты в добытом растворе помогите очень нужно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(р-в1)=120*0.15=18г m(р-в2)-18+20=38г m(р-ра2)=120+20=140г W%2=38/140*100=27%
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