Хар-ка Простаковой из произведения: Недоросль Срочно, пожалуйста!!
Литература
Хар-ка Простаковой из произведения: Недоросль Срочно, пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простакова неграмотная и необразованная и считает грамотность ненужной роскошью, которая может только испортить человека. Понятия совесть и честность не знакомы героине. Простакова стремиться выглядеть не хуже других помещиков и хочет дать своему сыну Митрофану, который является главной отрадой Простаковой, образование, достойное дворянина, нанимает ему учителя-немца. Но делает она это только из-за столичной моды и не заботиться о том, как и чему будет научен её сын. Главное для Простаковой-её собственное благополучие и благополучие её сына. Она пойдёт на любой обман и подлость, используя все хитрости и уловки, только чтобы не потерять своё благосостояние. Она живет по своим устоявшимся принципам, главный из которых-беспринципность.
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