Как вы думаете, какое из этих двух изображений представляет собой более важный по??оротный момент? Сравните и найдите различия между этими картинками.

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Как вы думаете, какое из этих двух изображений представляет собой более важный по??оротный момент? Сравните и найдите различия между этими картинками.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажится второй потому что эта свадьба что ли а свадьба говорят то что это очень огромное счастье
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