Проблема ирландии в конце 19 века помогите срочно очень нужно♥♥!!!!

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Проблема Ирландии являлась одной из самых острых проблем внутренней политики Англии. Ирландские крестьяне, жившие за счет аренды земли, пребывали в крайней бедности, потому что английские лендлорды превратили землю в свою собственность. Многие ирландцы в поисках лучшей жизни уехали в Америку. В результате голода, высокой смертности и эмиграции население уменьшилось.