Характеристика климата Восточной-Сибири и его особенности

География
Характеристика климата Восточной-Сибири и его особенности
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Гость:
Восточная Сибирь лежит в поясах уме­ренного и холодного климата северной ча­сти материка Азии. Многие тысячи кило­метров отделяют ее от берегов Атлантиче­ского океана, а высокие горные массивы на южных и восточных границах страны препятствуют проникновению сюда теп­лых и влажных воздушных масс с морей, расположенных южнее и восточнее Азиат­ского материка. Поэтому холодная зима здесь продолжается от 5 до 8 месяцев; случаются морозы в 40—50, а местами в 60°. Однако лето относительно теплое, а в южных районах подчас даже жаркое. Июль в Восточной Сибири почти всюду теплее, чем в тех же широтах Европей­ской части нашей страны. Так, в Якутске, расположенном севернее Питера, тем­пература июля на 3° выше, чем на бере­гах Финского залива. Климат Восточной Сибири всюду резко континентальный. Разница между средни­ми температурами самого холодного и са­мого теплого месяца в разных районах составляет от 40 до 65°, а в Восточной Якутии абсолютные амплитуды темпера­тур достигают 100°. Континентальность климата проявляется также в резких ко­лебаниях температур в течение суток и в сравнительно небольшом количестве осадков, выпадающих главным образом в июле и августе.
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