Характеристика климата Восточной-Сибири и его особенности
География
Характеристика климата Восточной-Сибири и его особенности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восточная Сибирь лежит в поясах умеренного и холодного климата северной части материка Азии. Многие тысячи километров отделяют ее от берегов Атлантического океана, а высокие горные массивы на южных и восточных границах страны препятствуют проникновению сюда теплых и влажных воздушных масс с морей, расположенных южнее и восточнее Азиатского материка. Поэтому холодная зима здесь продолжается от 5 до 8 месяцев; случаются морозы в 40—50, а местами в 60°. Однако лето относительно теплое, а в южных районах подчас даже жаркое. Июль в Восточной Сибири почти всюду теплее, чем в тех же широтах Европейской части нашей страны. Так, в Якутске, расположенном севернее Питера, температура июля на 3° выше, чем на берегах Финского залива. Климат Восточной Сибири всюду резко континентальный. Разница между средними температурами самого холодного и самого теплого месяца в разных районах составляет от 40 до 65°, а в Восточной Якутии абсолютные амплитуды температур достигают 100°. Континентальность климата проявляется также в резких колебаниях температур в течение суток и в сравнительно небольшом количестве осадков, выпадающих главным образом в июле и августе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста подчеркните грамматическую основу предложений всех. (подлежащее и сказуемое) заранее спасибо.