Люди, душой вы добрые. помогите хорошим людям)

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Х=2у-6 9^(2х+у)=9^(5у-12) 3^(2-3у)=9^(5у-12) 3^(2-3у)=3^(2*(5у-12)) (т.к. 9=3^2) Тогда приравняем степени: 2-3у=10у-24 26=13у у=2 Значит, х=2у-6=-2 Естественно, оформить нужно как решение системы. Просто так как я сделала, удобней в электронном формате