Как пишется подслушанный,почему с 2 н,напишите правило плиз
Русский язык
Как пишется подслушанный,почему с 2 н,напишите правило плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подслушанный пишется с 2 нн, так как это причастие(емть приставка под) признаки причамтия: -приставки кроме не - зависимые слова - суффиксы причастий(типа вш,вши, яз и тд) -образовано от совершенного вида глагола. так вот, если хоть одно из этих правил(написаоа выше) подходит к твоему случаю, то это причастие и значит пишется 2 нн
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