Напишите сказку о двух белках(желательно с вступлением как в сказках + диалог + счастливая концовка,что-то в детском формате) Идей совсем нету... Буду благодарна с:

Гость: Гость:

Жили-были две белки в густом лесу в дуплах. Одинаково красивые, пышные. Только разный характер был у них. Потому что одна из них целый день трудилась: собирала орешки, грибы, желуди и все то складывала в своем домике, в дупле дерева.А вторая была себе совсем нерадивая. Целыми днями только и занималась тем, что прыгала с ветки на ветку, пугала птичек в гнездах или сидела праздно и свистела на весь лес. А захочет поесть - не горюет. Потому как летом всюду еды полно! То орехи, то желудь с дуба, то шишки с пихт и сосен, то корешки всякие. Поест того, дернет этого - и снова скачет себе веселая, сытая.И так, все лето весело прожила.Между тем первая белка, трудолюбивая и заботливая, наносила себе в дупло полным-полно всякого корма. На зиму себе заготовила. И уже заранее устелила свою избушку мхом, пухом и сухими листьями чтобы было тепло и мягко зимой. И дверки приделали себе в дупло. Хорошая была хозяйка.Так прошло все лето, у одной белки - в трудах и заботах, а у второй - в весельи.Прошла уже и дождливая осень, и пришла холодная зима. В лесу стало грустно и пусто: ни листочка, ни грибов, ни орешков. Только мороз и ветер, снегом метет.Сидит в тепленьком дупле работящая белка понятия о беде не знает. Все лето для того и работала, чтобы зимой спокойно отдохнуть. И мягко ей, и тепло, и съесть есть что. Спокойно сидит, трубочку покуривает.Ой, и не так же жилось ее ленивой и легкомысленной сестре. В ее дупле ни окон, ни дверей. Не нахозяйничала. Ни средств на зиму нет, ни одного орешка! Лишь холодный ветер по хате свищет, гуляет. Сидит бедная белка, голодная, грязная, замерзшая, в клубочек скрутилась. Мечется по лесу туда, сюда, ничего нет - все замерзло. Хоть погибай от холода и голода!И вспомнила себе бедная белка свою внимательную, трудолюбивую соседку и думает: «Пойду я к ней. Может поможет чем нибудь, у нее горы припасов. А летом ей верну все.»Идет она к соседке и робко стучит в дверь.- Кто там?- Я, твоя соседка!- Прошу, - зовет заботливая белка и открывает дверь.Как посмотрела на несчастную, подурневшую, полумертвую от стужи соседку, так сразу все и поняла.- Прошу, садись, как раз на обед попала! Чем хата богата... Вот согрейся немного во мху, а я принесу тебе орешков и желудей... На, ешь на здоровьечко. И вместе со мной живи, мне и так скучно одинокой.Пристыженная белка начала говорить:- Но я не заслужила такую доброту, я целое лето - знаешь - гуляла.- Ничего, - говорит вторая, - теперь ты будешь заботиться так, как я, потому узнала теперь, что без труда нет добра! Вот, будем вместе работать и вместе жить.Ленивая на радостях поцеловала свою добрую подругу. И с тех пор жили обе белки вместе. А ленивую белку беда и нужда научили работать. Ближайшим летом ленивая стала также заботливой и принесла большие запасы еды в общий дом.