На рисунке 13 . луч FN-биссектриса угла KFD. найдите угол NFT если угол KFD =54 ГРАДУСА
Геометрия
На рисунке 13 . луч FN-биссектриса угла KFD. найдите угол NFT если угол KFD =54 ГРАДУСА
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