Помогите решить задачу: У сороконожки 90 ножек. Она купила 13 пар сапожек. Но при это?? 16 ног остались босыми. Сколько пар старых сапожек было на сороконожке до покупки новых сапожек?

Математика
Помогите решить задачу: У сороконожки 90 ножек. Она купила 13 пар сапожек. Но при это?? 16 ног остались босыми. Сколько пар старых сапожек было на сороконожке до покупки новых сапожек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 ног 13 пар сапожек = 26 ножек 16 ног остаолись босыми 90 -26 -16= 48 48/2=24 пар старых сапожек Ответ: 24 пары
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