Помогите решить задачу: У сороконожки 90 ножек. Она купила 13 пар сапожек. Но при это?? 16 ног остались босыми. Сколько пар старых сапожек было на сороконожке до покупки новых сапожек?

Математика

Помогите решить задачу: У сороконожки 90 ножек. Она купила 13 пар сапожек. Но при это?? 16 ног остались босыми. Сколько пар старых сапожек было на сороконожке до покупки новых сапожек?

Автор: Гость