Напишите программу, которая считывает с клавиатуры n чисел и затем выводит на экран сумму и среднее арифметическое положительных чисел. в паскаль

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Напишите программу, которая считывает с клавиатуры n чисел и затем выводит на экран сумму и среднее арифметическое положительных чисел. в паскаль

Автор: Гость