Что такое фольклор? скажите пожалуйста дам 15 балов

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Что такое фольклор? скажите пожалуйста дам 15 балов
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Фольклор- устное народное творчество, то есть: загадки, скороговорки, пословицы, поговорки и т.д.
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