Первые ярмарки на кубани

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В городах и районах Кубани проходят ярмарки социальных услуг На этот раз местом проведения краевой социальной акции стал Тихорецк. Участниками состоявшейся здесь ярмарки стали более 400 человек – пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи и находящиеся в сложной жизненной ситуации подростки. Организовал эту акцию – уже шестую по счету - комплексный центр социального обслуживания населения. Как рассказали в министерстве социального развития и семейной политики Кубани, в ходе ярмарки состоялся целый ряд мероприятий. Так, с помощью «Социального марафона» 200 человек смогли решить свои бытовые проблемы – покрасить забор, выкосить траву на придомовой территории или отремонтировать крышу. В свою очередь, в рамках волонтерской акции «Вместе мы можем многое» помощь была оказана пожилым и инвалидам, а в рамках «Спасательного круга» люди могли получить консультативную помощь. Также во время ярмарки был организован сбор денежных средств для детей Тихорецкого района, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для малообеспеченных граждан работал пункт выдачи благотворительной помощи «Вторые руки», а из собранной библиотеки можно было выбрать любые книги. Кроме того, сотрудники центра социального обслуживания населения провели акцию «Гарденотерапия» – раздавали всем желающим выращенные своими руками цветы. Пресс-служба администрации Краснодарского края