Как решить примеры 408*9+7 1124*8+5 198*3+2 2034*7+6 592*6+3 5070*4+2 а к ним еще задание Выполни записи ??еления с остатком используя полученные равенства

Математика

Как решить примеры 408*9+7 1124*8+5 198*3+2 2034*7+6 592*6+3 5070*4+2 а к ним еще задание Выполни записи ??еления с остатком используя полученные равенства

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