Как решить примеры 408*9+7 1124*8+5 198*3+2 2034*7+6 592*6+3 5070*4+2 а к ним еще задание Выполни записи ??еления с остатком используя полученные равенства

Математика
Как решить примеры 408*9+7 1124*8+5 198*3+2 2034*7+6 592*6+3 5070*4+2 а к ним еще задание Выполни записи ??еления с остатком используя полученные равенства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480*9+7=3679 1124*8+5=8997 198*3+2=596 2034*7+6=14244 592*6+3=3555 5070*4+2=20282
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