Сколько лет всем героям из сказки 12 месяцев пожалуйста дайте ответ нормальный а н?? вот такой много

Литература

Сколько лет всем героям из сказки 12 месяцев пожалуйста дайте ответ нормальный а н?? вот такой много

Автор: Гость