Сочинение отзыв по картине васнецова иван царевич на серм волке

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Картина «Иван-Царевич на Сером волке» написана художником В. М. Васнецовым в 1889 году. Её сюжет был навеян русской народной сказкой о смелом и бесстрашном герое и его верном и преданном помощнике. Сквозь мрачный и густой лес, спасаясь от погони, скачет верхом на Сером волке Иван-Царевич вместе с Еленой Прекрасной. Величественные деревья, поросшие мхом, встают у них на пути непроходимой стеной. Их зловещие ветви переплелись и не пропускают солнечных лучей.Обнимая свою прекрасную спутницу как сокровище, Иван-Царевич тревожно и настороженно оглядывается вокруг. Измученная долгой скачкой, Елена Прекрасная испуганно и доверчиво прижалась к груди своего спасителя. Её обессиленно упавшие руки и печальные глаза говорят об огромной усталости и пережитом страхе.