Упростите выражение а) 13х+7хб) 24m-2m b) 6*8x c) 3a*9b Помогите решить
Математика
Упростите выражение а) 13х+7хб) 24m-2m b) 6*8x c) 3a*9b Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13х+7х=20х 24m-2m=22m 6*8x=48x 3a*9b=27ab
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