Где живут ёжики кпртинки

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Образ жизни и питание Ёж ведёт одиночный образ жизни. Самцы агрессивно защищают друг от друга индивидуальные кормовые участки. Площади участков у самцов составляют от 7 до 39 га, у самок — от 6,9 до 10 га. Участки самцов могут пересекаться с участками самок, но участки беременных и кормящих самок никогда не пересекаются. В пределах своего участка ёж устраивает несколько (до 10) гнёзд, спрятанных в колючем кустарнике, под брёвнами, в кучах хвороста и т. п. местах. Гнездо (диаметром 15—20 см) он выстилает сухими травами, листьями, мхом, древесной трухой. Летом нор не роет, иногда занимает пустые норы грызунов. Активен преимущественно в сумеречное и ночное время. Весной, когда ежи выходят из спячки, они проявляют активность и в дневные часы. Спит ёж, свернувшись в неплотный клубок. С наступлением заморозков (ниже 10 °C), накопив жировые запасы, ёж закупоривает вход в нору и впадает в спячку, продолжительность которой зависит от климатических условий. В Центральной России спячка начинается в конце сентября — начале октября, хотя отдельные особи впадают в оцепенение ещё в августе. Первыми уходят в спячку взрослые самцы, затем молодняк ранних помётов и самки, рано закончившие размножение; последними — молодые поздних помётов и самки, имевшие поздние выводки. В регионах с неустойчивым снежным покровом периоды спячки чередуются с периодами активности. В спячке частота сердцебиений у ежа снижается до 20—60 ударов, а дыхание — до одного вдоха в минуту. Если ёж засыпает без достаточного запаса жира (не менее 500 г), он рискует во время спячки умереть от голода. В некоторые годы смертность ежей во время спячки доходит до 85 % молодняка и 30—40 % взрослых. Заканчивается спячка в апреле, когда температура воздуха поднимается до 15 °C. Питается ёж в основном насекомыми (жуками, уховёртками) и их личинками, кивсяками, слизнями, улитками, дождевыми червями. В природе на позвоночных он нападает редко; чаще всего его жертвами становятся впавшие в оцепенение амфибии и рептилии (в том числе змеи), которым ёж перекусывает позвоночник. Из растительных кормов он предпочитает жёлуди, грибы, ягоды и фрукты. Ёж очень прожорлив, особенно после спячки, — за ночь может съесть корма, который равен 1/3 его веса. Ежи содержащиеся в неволе как домашнее животное охотно едят мясо, яйца и хлеб. Вопреки распространённому мнению, молоко ежам вредно и их не следует кормить молочными продуктами, так как они страдают непереносимостью лактозы. Собачий или кошачий корм так же не подходит для них, так как содержит слишком много жиров и слишком беден белками. Тем не менее, Ёж очень любит мороженое. Кроме того, с удовольствием ест кашу из овсяных хлопьев. У ежей острое обоняние и слух, зрение слабое. Они бегают со скоростью до 3 м/с, хорошо плавают и лазают. Бродя по лесу в поисках пищи, ёж шумит сухой прошлогодней листвой, и по этому шуму его легко обнаружить. Ежи издают разнообразные фыркающие и чихающие звуки, ворчат и клацают зубами. Детёныши, находясь в гнезде, издают свист и кряканье, похожее на птичье. На ежей охотятся собаки, лисы, хорьки, барсуки и крупные совы.