Сочинение на тему как человек овладел огнём

Гость: Гость:

Сперва человек не знал как овладеть огнём. Вскоре человек увидел что если точешь камень об камень то идут искорки. Человек начал точить камень об камень и начал разгораться огонь род дравами и человек стал развиваться это был самый первый способ добывать огонь