Сочинение на тему как человек овладел огнём
История
Сочинение на тему как человек овладел огнём
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва человек не знал как овладеть огнём. Вскоре человек увидел что если точешь камень об камень то идут искорки. Человек начал точить камень об камень и начал разгораться огонь род дравами и человек стал развиваться это был самый первый способ добывать огонь
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