Вода ручьями потекла,весну принесла(выделить корень в однокоренные словах)

Русский язык
Вода ручьями потекла,весну принесла(выделить корень в однокоренные словах)
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