Укажиье число имеющее наибольший модуль А. -7.51 В. -8.9 С. -13.2 D.13 Е. 2.45
Математика
Укажиье число имеющее наибольший модуль А. -7.51 В. -8.9 С. -13.2 D.13 Е. 2.45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль - это только число - без знака ОТВЕТ С = 13,2.
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