ПОМОГИТЕ СРОООЧНО РЕШИТЬ!!!!!!!!!! 3(5-4a)-(12a-7)при a = 0,5
Алгебра
ПОМОГИТЕ СРОООЧНО РЕШИТЬ!!!!!!!!!! 3(5-4a)-(12a-7)при a = 0,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(5-4x0.5)-(12x0.5-7)=3(5-2)-(6-7)=9-(-1)=9+1=10
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