На доске сначала было записано число 1.Каждую минуту к имеющемуся в этот момент чи??лу прибавляли сумму его цифр.Может ли спутя некоторое время на доске появится число 200520052005

Математика

На доске сначала было записано число 1.Каждую минуту к имеющемуся в этот момент чи??лу прибавляли сумму его цифр.Может ли спутя некоторое время на доске появится число 200520052005

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