На доске сначала было записано число 1.Каждую минуту к имеющемуся в этот момент чи??лу прибавляли сумму его цифр.Может ли спутя некоторое время на доске появится число 200520052005

Математика
На доске сначала было записано число 1.Каждую минуту к имеющемуся в этот момент чи??лу прибавляли сумму его цифр.Может ли спутя некоторое время на доске появится число 200520052005
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет потому что каждое число которое будет появляться будет делиться на число 2 а это число не делиться
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