Які дві країни в 1792 році підписали між собою союзний договір з метою розв'язання в??йни Франції?Які цілі вони переслідували? 2)Які події передували проголошення республіки у Франції?

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Які дві країни в 1792 році підписали між собою союзний договір з метою розв'язання в??йни Франції?Які цілі вони переслідували? 2)Які події передували проголошення республіки у Франції?

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