Які дві країни в 1792 році підписали між собою союзний договір з метою розв'язання в??йни Франції?Які цілі вони переслідували? 2)Які події передували проголошення республіки у Франції?
История
Які дві країни в 1792 році підписали між собою союзний договір з метою розв'язання в??йни Франції?Які цілі вони переслідували? 2)Які події передували проголошення республіки у Франції?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автрія і прусія. Мета поновлення необмеженої влади Людовіка 16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На доске сначала было записано число 1.Каждую минуту к имеющемуся в этот момент чи??лу прибавляли сумму его цифр.Может ли спутя некоторое время на ...