Где живут леопарды и ораангутанги:калимантан,новая зеландия,мальдивы.думаю калимантан

География
Где живут леопарды и ораангутанги:калимантан,новая зеландия,мальдивы.думаю калимантан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калимантан, также называется Борнео. На нем обитают борнейские дымчатые леопарды. Орангутанги на нем тоже встречаются.
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