Генетическая задача. Каким будет первое поколение гибридов,если скрестили дигетерозиготные желтые гладкие семена гороха( доминирующий признак) с зелеными морщинистыми?
Биология
Генетическая задача. Каким будет первое поколение гибридов,если скрестили дигетерозиготные желтые гладкие семена гороха( доминирующий признак) с зелеными морщинистыми?
Ответ(ы):
Гость:
А - желтые В - гладкие аа - зеленые вв - морщинистые АаВв х аавв выписываем гаметы: АВ ав Ав аВ ав гибриды первого поколения: АаВв - желтые гладкие Аавв - желтые морщинистые ааВв - зеленые гладкие аавв - зеленые морщинистые
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