Геометрия срочно помогите

Геометрия
Геометрия срочно помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник СДВ равнобедренный, т.к  угол СДВ прямой, значит угол ДСВ =  90 - угол ДВС = 90 -45 = 45 градусов. СД = ДВ = 8 см ( из св-ва равнобедренного треугольника)  то же самое и с треугольником АДС (он равнобедренный) СД = АД = 8 АВ = АД +ДВ = 8+8 =16 см
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