Геометрия срочно помогите
Геометрия
Геометрия срочно помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник СДВ равнобедренный, т.к угол СДВ прямой, значит угол ДСВ = 90 - угол ДВС = 90 -45 = 45 градусов. СД = ДВ = 8 см ( из св-ва равнобедренного треугольника) то же самое и с треугольником АДС (он равнобедренный) СД = АД = 8 АВ = АД +ДВ = 8+8 =16 см
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