Упражнение 131. спиши текст вставляя пропущенные буквы. только собрался сесть з?? стол - ко мне ворвался знакомый козёл и было легко догадаться: сейчас он начнёт бодаться. - опять, - говорит, - дурака валяете? что ...

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Упражнение 131. спиши текст вставляя пропущенные буквы. только собрался сесть з?? стол - ко мне ворвался знакомый козёл и было легко догадаться: сейчас он начнёт бодаться. - опять, - говорит, - дурака валяете? что же это вы себе позволяете? пишите про зверей сказки и стишки, а обо мне - ни строки! (б. заходер) ВЫПИШИ СТОЛБИКОМ ГЛАГОЛЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ЦВЕТОМ(ВАЛЯЕТЕ,ПОЗВОЛЯЕТЕ,ПИШИТЕ). УКАЖИ НАД КАЖДЫМ СПРЯЖЕНИЕ. РАЗБЕРИ ИХ ПО СОСТАВУ. РЯДОМ С КАЖДЫМ НАПИШИ ПОВЕЛИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ МН.Ч. С ЧАСТИЦЕЙ НЕ. РАЗБЕРИ ЭТИ ФОРМЫ ПО СОСТАВУ. НАЙДИ В ТЕКСТЕ ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ. НАД НИМИ УКАЖИ ЛИЦО ЧИСЛО И ПАДЕЖ .

Автор: Гость