Упражнение 131. спиши текст вставляя пропущенные буквы. только собрался сесть з?? стол - ко мне ворвался знакомый козёл и было легко догадаться: сейчас он начнёт бодаться. - опять, - говорит, - дурака валяете? что ...

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Упражнение 131. спиши текст вставляя пропущенные буквы. только собрался сесть з?? стол - ко мне ворвался знакомый козёл и было легко догадаться: сейчас он начнёт бодаться. - опять, - говорит, - дурака валяете? что же это вы себе позволяете? пишите про зверей сказки и стишки, а обо мне - ни строки! (б. заходер) ВЫПИШИ СТОЛБИКОМ ГЛАГОЛЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ЦВЕТОМ(ВАЛЯЕТЕ,ПОЗВОЛЯЕТЕ,ПИШИТЕ). УКАЖИ НАД КАЖДЫМ СПРЯЖЕНИЕ. РАЗБЕРИ ИХ ПО СОСТАВУ. РЯДОМ С КАЖДЫМ НАПИШИ ПОВЕЛИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ МН.Ч. С ЧАСТИЦЕЙ НЕ. РАЗБЕРИ ЭТИ ФОРМЫ ПО СОСТАВУ. НАЙДИ В ТЕКСТЕ ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ. НАД НИМИ УКАЖИ ЛИЦО ЧИСЛО И ПАДЕЖ .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валяете (1 спряжение): корень (∩) ВАЛ, суффикс (∧) окончание ЕТЕ. позволяете (1 спряжение): корень (∩) ПОЗВОЛ, суффикс (∧) Я, окончание ЕТЕ. валяете (ед.ч.) - не валяйте (мн.ч.): корень (∩) ВАЛ, суффикс Я, Й, окончание ТЕ. позволяете (ед.ч.) - не позволяйте (мн.ч.): корень (∩) ПОЗВОЛ, суффикс (∧) Я, Й, окончание ТЕ. НАЙДИ В ТЕКСТЕ ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ. НАД НИМИ УКАЖИ ЛИЦО ЧИСЛО И ПАДЕЖ . только собрался сесть за стол - ко мне (1 лицо, ед.ч., д.п.) ворвался знакомый козёл и было легко догадаться: сейчас он (3 лицо, ед.ч., и.п.) начнёт бодаться. - опять, - говорит, - дурака валяете? что же это вы (2 лицо, мн.ч., и.п.) себе позволяете? пишите про зверей сказки и стишки, а обо мне (1 лицо, ед.ч., п.п.) - ни строки!
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