Герои сказки царевна лягушка : 1) слово из 8 букв, предпоследняя "о" 2) двойное слов?? 8букв (пятая буква в слове "л") пробел 9 букв 3) 12 букв (вторая буква "в")
Литература
Герои сказки царевна лягушка : 1) слово из 8 букв, предпоследняя "о" 2) двойное слов?? 8букв (пятая буква в слове "л") пробел 9 букв 3) 12 букв (вторая буква "в")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)? 2)Василиса Примудрая 3)Иван Царевич
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