Главнейшие культурные эпохи в музыке
Музыка
Главнейшие культурные эпохи в музыке
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1.Средневековие. 2.Возраждение. 3.Барокко. 4.Классицизм. 5.Романтизм. 6.Импрессионизм. 7.Конструктевиз. 8.Неоклассецизм. 9.Модернизм.10.Музыка 20 века.
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