Глубоко внизу на Мостовой
Русский язык
Глубоко внизу на Мостовой
Ответ(ы):
Гость:
Извини, но что тут надо делать?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста СРОЧНО никто не может решить упростить выражение (x+Y ^2) ^2-(y ^2-2)(y ^2+2)-2xy и найдите его значение при x= -5 отвечу благодарност...
Математика
Начертите три отрезка так чтобы отрезок А Б имел длину больше чем 6 сантиметров но был короче отрезка CD на 2 сантиметров длиннее отрезка ОР на 4 с...
Русский язык
Помогите, пожалуйста! Составить предложения со словами: 1) Отечество 2) Отчизна 3) Родина. Не с интернета, пожалуйста!