Пожалуйста СРОЧНО никто не может решить упростить выражение (x+Y ^2) ^2-(y ^2-2)(y ^2+2)-2xy и найдите его значение при x= -5 отвечу благодарностью

Гость: Гость:

(x+y²)² - (y²-2)*(y²+2)-2xy = x²+2xy²+y^4-(y^4-4)-2xy = x²+2xy²+y^4-y^4+4-2xy = (x ²-2xy+4) + 2xy² = (x+2)² +2xy² Мне кажется, в самом конце должно быть-2xy² (потерян самый последний квадрат))) ТОГДА РЕШЕНИЕ ТАКОЕ: (x+y²)² - (y²-2)*(y²+2)-2xy² = x²+2xy²+y^4-(y^4-4)-2xy² = x²+2xy²+y^4-y^4+4-2xy ² = x ² + 4 x = -5 (-5)²+4 = 25+4 = 29