Годы народного восстания под предводительством Кондратия Булавина

История
Годы народного восстания под предводительством Кондратия Булавина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Годы народного восстания  1707 по 1709 год
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