Годы народного восстания под предводительством Кондратия Булавина
История
Годы народного восстания под предводительством Кондратия Булавина
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Годы народного восстания 1707 по 1709 год
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