Горение серы приводит к образованию фторида серы
Химия
Горение серы приводит к образованию фторида серы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ложь, образуется оксид серы
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