"Городской парк осенью" план и сочинение

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"Городской парк осенью" план и сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    Я всегда люблю осень, особенно когда ты находишься в парке. Падают листья, льют дожди, становится холоднее. Она очень интересная и заманчивая пора года. Ведь каждый человек хоть раз наблюдал городской парк осенью.     Эти желто - золотистые деревья, каждые красивы по своему. Падают оранжевые, красные и желтые листья этих осенних деревьев. Над этим наблюдать просто восхитительно, захватывает сам дух.      Парк осенью становится пустынным и без щебетанья птиц, так как все готовятся к отлету на юг. Уже холодает и темнеет, ведь после осени идет холодная , морозная пора года - Зима.   План : 1. Парк Осенью 2. Описание деревьев 3. Следующая пора года - Зима 
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