"Городской парк осенью" план и сочинение
Русский язык
"Городской парк осенью" план и сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я всегда люблю осень, особенно когда ты находишься в парке. Падают листья, льют дожди, становится холоднее. Она очень интересная и заманчивая пора года. Ведь каждый человек хоть раз наблюдал городской парк осенью. Эти желто - золотистые деревья, каждые красивы по своему. Падают оранжевые, красные и желтые листья этих осенних деревьев. Над этим наблюдать просто восхитительно, захватывает сам дух. Парк осенью становится пустынным и без щебетанья птиц, так как все готовятся к отлету на юг. Уже холодает и темнеет, ведь после осени идет холодная , морозная пора года - Зима. План : 1. Парк Осенью 2. Описание деревьев 3. Следующая пора года - Зима
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В алфавите языка "ротокас",на котором говорят жители острова Бугенвиль всего 12 букв: a,e,g,i,k,o,p,r,s,t,u,v. Сколько можно всего слов длины не бо...
Математика
Длина классной комнаты равна 8 м а ширина - 7 м Сколько метров линолеума шириной 2 м ??адо купить чтобы застелить пол класса?
Русский язык