"Городской парк осенью" план и сочинение

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Я всегда люблю осень, особенно когда ты находишься в парке. Падают листья, льют дожди, становится холоднее. Она очень интересная и заманчивая пора года. Ведь каждый человек хоть раз наблюдал городской парк осенью. Эти желто - золотистые деревья, каждые красивы по своему. Падают оранжевые, красные и желтые листья этих осенних деревьев. Над этим наблюдать просто восхитительно, захватывает сам дух. Парк осенью становится пустынным и без щебетанья птиц, так как все готовятся к отлету на юг. Уже холодает и темнеет, ведь после осени идет холодная , морозная пора года - Зима. План : 1. Парк Осенью 2. Описание деревьев 3. Следующая пора года - Зима