В алфавите языка ротокас, на котором говорят жители острова Бугенвиль всего 12 бук??: a, e, g, i, k, o, p, r, s, t, u, v. Сколько можно составить всего слов длины не более m, которые не будут начинаться и заканчиваться на букву a?

Математика
В алфавите языка ротокас, на котором говорят жители острова Бугенвиль всего 12 бук??: a, e, g, i, k, o, p, r, s, t, u, v. Сколько можно составить всего слов длины не более m, которые не будут начинаться и заканчиваться на букву a?
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Гость:
Kat  eggs super europ tag get poor только это составила
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