В магазин привезли 420 мужских и женских часов. Когда продали 150 мужских и женских ч??сов, тех и других осталось поровну. Сколько мужских часов привезли в магазин. помогите пожа юж
Математика
В магазин привезли 420 мужских и женских часов. Когда продали 150 мужских и женских ч??сов, тех и других осталось поровну. Сколько мужских часов привезли в магазин. помогите пожа юж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 420-150= 270 2)420-270= 150
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