В магазин привезли 420 мужских и женских часов. Когда продали 150 мужских и женских ч??сов, тех и других осталось поровну. Сколько мужских часов привезли в магазин. помогите пожа юж

Математика

В магазин привезли 420 мужских и женских часов. Когда продали 150 мужских и женских ч??сов, тех и других осталось поровну. Сколько мужских часов привезли в магазин. помогите пожа юж

Автор: Гость