На координатной прямой От нуля надо считать до единичного отрезка или нет?
Математика
На координатной прямой От нуля надо считать до единичного отрезка или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От нуля до единичного отрезка конечно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Музыка
Сравни два произведения : "весна священная" Стравинского и "Послеполуденный отдых Фавна" Дебюсси. Что в них является общим, а что- контрастным?
Русский язык
Обществознание
Перечислите, за какие функции отвечают полушария головного мозга человека 1. Лев??е полушарие 2. Правое