На координатной прямой От нуля надо считать до единичного отрезка или нет?

Математика
На координатной прямой От нуля надо считать до единичного отрезка или нет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От нуля до единичного отрезка конечно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение X/2-X/3=2
Ответить
Музыка
Сравни два произведения : "весна священная" Стравинского и "Послеполуденный отдых Фавна" Дебюсси. Что в них является общим, а что- контрастным?
Ответить
Русский язык
Сроочно помогите упражнение 79 поожааалуйста!!!)
Ответить
Обществознание
Перечислите, за какие функции отвечают полушария головного мозга человека 1. Лев??е полушарие 2. Правое
Ответить
Математика
В студенческом строительном отряде было 19 юношей и 9 девушек .Они разбились на бри??ады по 7 человек Сколько получилось бригад? как написать УСЛОВ...
Ответить