Перечислите, за какие функции отвечают полушария головного мозга человека 1. Лев??е полушарие 2. Правое
Обществознание
Перечислите, за какие функции отвечают полушария головного мозга человека 1. Лев??е полушарие 2. Правое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левое полушарие ответственно за правую половину тела. Левая половина мозга отвечает за логические операции, счет, установление последовательностей. Правое полушарие делает все сразу, целостно, ищет и устанавливает связи инстинктивно, интуитивно, предпочитает образы, помогает нам в понимании метафор и в восприятии юмора.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В студенческом строительном отряде было 19 юношей и 9 девушек .Они разбились на бри??ады по 7 человек Сколько получилось бригад? как написать УСЛОВ...
Литература
Напишите алегорический смысл басни Лебедь,Щука и Рак.Помогити срочно!Прошу!!!!!!Зарание большое спасибо
Русский язык
Помогите, я не понимаю как различать причастия. Объясните мне, примерами, пожалуйста. Задали выписать 5 предложений из художественной литературы, а...