Перечислите, за какие функции отвечают полушария головного мозга человека 1. Лев??е полушарие 2. Правое

Обществознание
Перечислите, за какие функции отвечают полушария головного мозга человека 1. Лев??е полушарие 2. Правое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левое полушарие ответственно за правую половину тела. Левая половина мозга отвечает за логические операции, счет, установление последовательностей. Правое полушарие делает все сразу, целостно, ищет и устанавливает связи инстинктивно, интуитивно, предпочитает образы, помогает нам в понимании метафор и в восприятии юмора.
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