Перечислите, за какие функции отвечают полушария головного мозга человека 1. Лев??е полушарие 2. Правое

Гость: Гость:

Левое полушарие ответственно за правую половину тела. Левая половина мозга отвечает за логические операции, счет, установление последовательностей. Правое полушарие делает все сразу, целостно, ищет и устанавливает связи инстинктивно, интуитивно, предпочитает образы, помогает нам в понимании метафор и в восприятии юмора.