подчеркнуть олицетворения: летят снежинки, кружатся воздухе снежинки, воет ветер, скребётся под крышей ветер, завывает вьюга, наступила зима
Литература
подчеркнуть олицетворения: летят снежинки, кружатся воздухе снежинки, воет ветер, скребётся под крышей ветер, завывает вьюга, наступила зима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воет ветер, скребется под крышей ветер, завывает вьюга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Измени слова так, чтобы в них появился разделительный Ь Невзрачность, Ворон, Соловей, Друг, Глупость.
Окружающий мир
Математика
Информатика
Помогите составить программы VBA exel пожалуйста Составить программу вычисления y=x-0.5x^2+0.25x^3-0.125x^4+0.0625x^5-... Расчет вести до тех...