подчеркнуть олицетворения: летят снежинки, кружатся воздухе снежинки, воет ветер, скребётся под крышей ветер, завывает вьюга, наступила зима

Литература
подчеркнуть олицетворения: летят снежинки, кружатся воздухе снежинки, воет ветер, скребётся под крышей ветер, завывает вьюга, наступила зима
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Гость:
Воет ветер, скребется под крышей ветер, завывает вьюга
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