Написать соченение на тему солнечная система.Можно о любой планете или о звезде.

Окружающий мир
Написать соченение на тему солнечная система.Можно о любой планете или о звезде.
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