Дайте характеристику вещества NH3 по следующему плану 1) качественный состав 2)ко??ичественный состав 3)относительная малекулярная и молярная массы 4)массовая доля каждого элемента 5)отношение масс элементов

Гость: Гость:

1) Данная молекула состоит из атомов азота и атомов водорода 2) Данная молекула состоит из одного атома азота и трёх атомов водорода 3) Мr (NH3) - 14+1*3 = 17 4) W (N) = 14/17 *100% = 82% - массовая доля азота (N) W(H) = 3/17*100%= 18% - массовая доля водорода (Н) 5) 14:3