Обяснить слово партер

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Обяснить слово партер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Партер - 1. Ряды кресел в нижней части зрительного зала.  2. Часть зрительного зала, где находятся такие ряды. // устар.Задняя часть нижнего этажа зрительного зала, за креслами, где публика смотрела представление стоя. // перен. разг. Зрители, занимающие такую часть зрительного зала.  3. перен. Открытая часть сада или парка, обычно расположенная на плоской местности.
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