Обяснить слово партер

Гость: Гость:

Партер - 1. Ряды кресел в нижней части зрительного зала. 2. Часть зрительного зала, где находятся такие ряды. // устар.Задняя часть нижнего этажа зрительного зала, за креслами, где публика смотрела представление стоя. // перен. разг. Зрители, занимающие такую часть зрительного зала. 3. перен. Открытая часть сада или парка, обычно расположенная на плоской местности.