Измени слова так, чтобы в них появился разделительный Ь Невзрачность, Ворон, Соловей, Друг, Глупость.
Русский язык
Измени слова так, чтобы в них появился разделительный Ь Невзрачность, Ворон, Соловей, Друг, Глупость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невзрачье,воронье,соловье,друзья,глупьё.
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