Измени слова так, чтобы в них появился разделительный Ь Невзрачность, Ворон, Соловей, Друг, Глупость.

Русский язык

Измени слова так, чтобы в них появился разделительный Ь Невзрачность, Ворон, Соловей, Друг, Глупость.

Автор: Гость