Помогите, я не понимаю как различать причастия. Объясните мне, примерами, пожалуйста. Задали выписать 5 предложений из художественной литературы, а списывать не хочется.

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Причастие- это особая форма глагола, только она отвечает на вопросы прилагательных. Они изменяются так же по родам, числам и падежам: синеющая (и.п.), синеющей (р.п.), синеющую (в.п.), о синеющей (п.п.) В предложениях выступают в роли определения ( подчеркиваются волнистой чертой). Например: Ребяческий крик, повторяемый эхом, с утра до ночи грмит по лесам. (повторяемый-причастие. повторяемый эхом- подчеркиваем волнистой чертой)- крик (какой?) повторяемый эхом. Причастия, как и глаголы могут быть возвратными и невозвратными; вид (совершенный/ несовершенный); время (настоящее/ прошедшее)