Помогите, я не понимаю как различать причастия. Объясните мне, примерами, пожалуйста. Задали выписать 5 предложений из художественной литературы, а списывать не хочется.

Русский язык
Помогите, я не понимаю как различать причастия. Объясните мне, примерами, пожалуйста. Задали выписать 5 предложений из художественной литературы, а списывать не хочется.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастие- это особая форма глагола, только она отвечает на вопросы прилагательных. Они изменяются так же по родам, числам и падежам:  синеющая (и.п.),  синеющей  (р.п.),  синеющую  (в.п.),  о  синеющей  (п.п.) В предложениях выступают в роли определения ( подчеркиваются волнистой чертой). Например: Ребяческий крик, повторяемый эхом,  с утра до ночи грмит по лесам. (повторяемый-причастие. повторяемый эхом- подчеркиваем волнистой чертой)- крик (какой?) повторяемый эхом.  Причастия, как и глаголы могут быть возвратными и невозвратными; вид (совершенный/ несовершенный); время (настоящее/ прошедшее) 
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