Оболочку нашей планеты охватывает жизнью называют ?
Биология
Оболочку нашей планеты охватывает жизнью называют ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биосфера ...............................................................
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