Оболочку нашей планеты охватывает жизнью называют ?

Биология
Оболочку нашей планеты охватывает жизнью называют ?
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Гость:
Биосфера        ...............................................................                                                        
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