Напишите алегорический смысл басни Лебедь,Щука и Рак.Помогити срочно!Прошу!!!!!!Зарание большое спасибо
Литература
Напишите алегорический смысл басни Лебедь,Щука и Рак.Помогити срочно!Прошу!!!!!!Зарание большое спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый раз, когда внутренние раздоры в коллективе и в семье мешают общему делу, мы поминаем Лебедя, Рака и Щуку . "Поклажа бы для них казалась и легка: Да Лебедь рвётся в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. "
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