Сравни два произведения : "весна священная" Стравинского и "Послеполуденный отдых Фавна" Дебюсси. Что в них является общим, а что- контрастным?

Музыка

Сравни два произведения : "весна священная" Стравинского и "Послеполуденный отдых Фавна" Дебюсси. Что в них является общим, а что- контрастным?

Автор: Гость