Сравни два произведения : "весна священная" Стравинского и "Послеполуденный отдых Фавна" Дебюсси. Что в них является общим, а что- контрастным?
Музыка
Сравни два произведения : "весна священная" Стравинского и "Послеполуденный отдых Фавна" Дебюсси. Что в них является общим, а что- контрастным?
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Нееееееееппееееееееееттттт
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