Сочинение я патриот своей страны
Русский язык
Сочинение я патриот своей страны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родившись в России,чувствуешь,что она как мать любить своих детей.Она дарит нам так много,что никогда ни одному человеку не получилось полностью вернуть этот долг.А она и не требует этого по широте своей души. Россия-одна из не многих стран,которая поражает своим разнообразием.Её природные ресурсы,культура,полезные ископаемые и пейзажи настолько богаты,что подобного нет ни в одной из стран мира.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Музыка
Сравни два произведения : "весна священная" Стравинского и "Послеполуденный отдых Фавна" Дебюсси. Что в них является общим, а что- контрастным?
Русский язык