Сочинение я патриот своей страны

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Сочинение я патриот своей страны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родившись в России,чувствуешь,что она как мать любить своих детей.Она дарит нам так много,что никогда ни одному человеку не получилось полностью вернуть этот долг.А она и не требует этого по широте своей души. Россия-одна из не многих стран,которая поражает своим разнообразием.Её природные ресурсы,культура,полезные ископаемые и пейзажи настолько богаты,что подобного нет ни в одной из стран мира.
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